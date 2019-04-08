Политика

У Порошенко отреагировали на новое требование Зеленского о дебатах

Президент Петр Порошенко, баллотирующийся на второй президентский срок, не возражает против даты дебатов 19 апреля, предложенной его соперником по предвыборной гонке Владимиром Зеленским. Об этом заявил председатель фракции БПП в парламенте Артур Герасимов.

Несмотря на то, что глава государства ранее назвал другой день — 14 апреля, по словам Герасимова, Порошенко не возражает и против 19 апреля.

«…Кстати, Петр Порошенко ждет Зеленского на дебаты по сути и 14 апреля, и 19 апреля. Как говорится, «стадион, так стадион», — сказал он.

Пока что неизвестно, это была реакция на сегодняшее условие Зеленского о дебатах на НСК «Олимпийский» 19 апреля, или же Герасимов говорил о том, что президент согласен провести дебаты на стадионе 14 апреля, а 19-го — в студии «Суспiльного».

Как сообщали «ФАКТЫ», ЦИК разъяснила порядок проведения дебатов согласно действующему законодательству. Дебаты, которые прописаны в законе о выборах президента и которые финансируются из госбюджета, должны проходить в студии Общественной телерадиокомпании в Киеве.

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