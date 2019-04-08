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Политика

У Порошенко отреагировали на новое требование Зеленского о дебатах

13:44 8 апреля 2019 1067
Порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Петр Порошенко, баллотирующийся на второй президентский срок, не возражает против даты дебатов 19 апреля, предложенной его соперником по предвыборной гонке Владимиром Зеленским. Об этом заявил председатель фракции БПП в парламенте Артур Герасимов.

Несмотря на то, что глава государства ранее назвал другой день — 14 апреля, по словам Герасимова, Порошенко не возражает и против 19 апреля.

«…Кстати, Петр Порошенко ждет Зеленского на дебаты по сути и 14 апреля, и 19 апреля. Как говорится, «стадион, так стадион», — сказал он.

Пока что неизвестно, это была реакция на сегодняшее условие Зеленского о дебатах на НСК «Олимпийский» 19 апреля, или же Герасимов говорил о том, что президент согласен провести дебаты на стадионе 14 апреля, а 19-го — в студии «Суспiльного».

Как сообщали «ФАКТЫ», ЦИК разъяснила порядок проведения дебатов согласно действующему законодательству. Дебаты, которые прописаны в законе о выборах президента и которые финансируются из госбюджета, должны проходить в студии Общественной телерадиокомпании в Киеве.

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