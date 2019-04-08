Дебаты кандидатов на стадионе: названа вероятная стоимость шоу

Украина

Дебаты на НСК «Олимпийский» перед вторым туром выборов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко будут достаточно дорогостоящим мероприятием. Как заявил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания, они могут обойтись кандидатам в 6 млн долларов.

По словам Аласании, основное — это аренда самого стадиона минимум на два дня, на котором необходимо будет установить сцену, экраны, камеры, свет, звук и т. д.

«Вместе все потянуло на 5,9 млн», — цитирует медиаменеджера «РБК Украина».

Он также отметил, что кандидатам придется заплатить телеканалам (отдельно по прайсам), которые будут транслировать мероприятие, поскольку дебаты могут считаться политической агитацией.

В то же время Аласания сомневается, что дебаты состоятся именно на стадионе, отметив, что телеканал «Суспільне» является нейтральной площадкой, на которой сойдутся оба кандидата могут провести дебаты 19 апреля.

Напомним, одним из условий проведения дебатов Владимир Зеленский называл прохождение медицинской экспертизы на наличие в крови кандидата наркотиков или алкоголя. Петр Порошенко ее прошел в НСК «Олимпийском», а Владимир Зеленский, отправившийся в «Евролаб», попал в скандал как с врачом, который брал у него кровь, так и с результатами экспертизы.

Как сообщали «ФАКТЫ», ЦИК дала исчерпывающие разъяснения по поводу дебатов перед вторым туром президентских выборов. Дебаты, которые прописаны в законе о выборах президента и которые финансируются из госбюджета, должны проходить в студии Общественной телерадиокомпании в Киеве.

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