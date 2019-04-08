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Украина остановила Путина на фронте и он решил подорвать ее изнутри, — Порошенко
Президент России Владимир Путин понял, что Украина может остановить его на фронте и решил подорвать Украину изнутри. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV.
«Украинцы разрушают планы Кремля. И мы умеем защитить себя, потому что Путин понял — мы его на фронте остановим. Поэтому, у него остается последний шанс — подорвать доверие внутри страны, изменить власть, чтобы другая власть открыла для него врата», — заявил он.
Президент отметил, что сейчас Украина сильнее, чем 5 лет назад, когда Путина напал на нашу страну.
«Последние 5 лет были самыми важными и трудными, однако сегодня Украина точно сильнее, чем 5 лет назад. Она имеет гаранта суверенитета — армию, одну из самых эффективных в Европе», — заявил Порошенко.
Президент отметил, что главной задачей для граждан Украины сейчас является защита страны.
«Защитить Украину — наша общая задача. Наш президент должен быть сильным и компетентным. И каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности. И мы должны сохранить и расширить мировую коалицию по защите Украины от российской агрессии», — заявил он.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Порошенко заявил, что Украина никогда не согласится на мир с Россией на условиях президента России Владимира Путина.
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