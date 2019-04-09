ВСУ мощно ответили боевикам за гибель побратима: в сеть попало видео боев

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Оккупанты 8 апреля 13 раз обстреливали позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз они применили запрещенное Минскими соглашениями вооружение. В частности, враг обстреливал наших защитников с противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщили в штабе Объединенных сил.
«Во время обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 8 апреля семь оккупантов были уничтожены, шестеро — ранены», — говорится в сообщении.
Ранок в Авдіївці. Птахи та стрілецька зброя.(До того були гранатомети 5−25) pic.twitter.com/J8zsHeB0ge— Летов Егор (@tiamat007) April 9, 2019
С начала текущих суток (9 апреля) вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
В сеть попало видео боев, снятое в Авдеевке Донецкой области.
Как писали «ФАКТЫ», 2 апреля на Донбассе погибли бойцы батальона «Донбасс-Украина» Яна Червоная и Александр Милютин. 6 апреля погибли два военнослужащих Объединенных сил.
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