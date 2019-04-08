Битву Порошенко с Зеленским изобразили меткой карикатурой

Украина

Грядущие дебаты между кандидатами в президенты Украины — действующим главой государства Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским — изобразили меткой карикатурой. Ранее сообщалось, что Петр Порошенко позвал Владимира Зеленского на дебаты на «Олимпийский» 14 апреля.

Ее в Twitter выложил Игорь Жигулин.

Кандидаты на высший государственный пост показаны в боксерских перчатках. Но не на ринге, а на стадионе. Напомним, инициатором проведения дебатов не в студии «Громадского», как-то предполагает закон, регламентирующий президентские выборы, выступил Владимир Зеленский. В ответ Петр Порошенко ответил: «Стадион — так стадион».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», одним из условий проведения дебатов Владимир Зеленский называл прохождение медицинской экспертизы на наличие в крови кандидата наркотиков или алкоголя. Петр Порошенко ее прошел в НСК «Олимпийском», а Владимир Зеленский, отправившийся в «Евролаб», попал в резонансный скандал как с врачом, который брал у него кровь, так и с результатами экспертизы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter