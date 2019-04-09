- 11:11 Голая и с фотоаппаратом: Лобода заинтриговала поклонников пикантными кадрами
- 11:04 Двойной страйк: в сети показали меткий выстрел ВСУ на Донбассе
- 10:59 Сеть шокировало видео драки двух гламурных дам на британских скачках в Эйнтри
- 10:43 Поминальные дни на кладбищах Киева: обнародован график
- 10:39 Лоб в лоб: в Киеве трамваи попали в неожиданное ДТП
- 10:24 Ломаченко — Кролла: прогнозы букмекеров на чемпионский бой
- 10:18 Жестко тусила: MARUV рассказала о бурной молодости и муже-романтике
- 10:16 Нардеп Барна устроил потасовку с одним из членов штаба Зеленского: в сеть попало видео
- 10:12 Бьет в цель за 280 км: в Украине раскрыли характеристики нового комплекса крылатых ракет "Нептун"
- 10:09 Ребенок заблокировал iPad отца почти на 49 лет
Двойной страйк: в сети показали меткий выстрел ВСУ на Донбассе (видео)
В сеть выложили видео метких выстрелов украинских воинов по позициям боевиков в районе промзоны Авдеевки, которые офицер ВСУ Анатолий Штефан назвал «двойным страйком». Ранее сообщалось, что бойцы подразделения Объединенных сил не дали боевикам восстановить позицию под Ясиноватой.
«Авдеевский промка … Двойной „страйк“. Комментарии излишни, просто посмотрите. Верьте в воинов! Все будет Украина и победа за нами», — написал офицер на своей страничке в соцсетях.
Также Анатолий Штефан уточнил потери российско-оккупационных войск на Донбассе за понедельник, 8 апреля: «Потери составили 13 человек, а именно: безвозвратные (200) — 7 человек, санитарные (300) — 6 человек».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские военные уничтожили УРАЛ оккупантов вместе с боекомплектом, который только доставили на одну из позиций в районе поселка Золотое и начали разгружать.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».