Двойной страйк: в сети показали меткий выстрел ВСУ на Донбассе (видео)

Украина

В сеть выложили видео метких выстрелов украинских воинов по позициям боевиков в районе промзоны Авдеевки, которые офицер ВСУ Анатолий Штефан назвал «двойным страйком». Ранее сообщалось, что бойцы подразделения Объединенных сил не дали боевикам восстановить позицию под Ясиноватой.

«Авдеевский промка … Двойной „страйк“. Комментарии излишни, просто посмотрите. Верьте в воинов! Все будет Украина и победа за нами», — написал офицер на своей страничке в соцсетях.

Также Анатолий Штефан уточнил потери российско-оккупационных войск на Донбассе за понедельник, 8 апреля: «Потери составили 13 человек, а именно: безвозвратные (200) — 7 человек, санитарные (300) — 6 человек».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские военные уничтожили УРАЛ оккупантов вместе с боекомплектом, который только доставили на одну из позиций в районе поселка Золотое и начали разгружать.



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