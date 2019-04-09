В центре Киева герой парковки остановил свой джип прямо на пешеходном переходе

Общество

В центре Киева водитель оставил свой внедорожник прямо на пешеходном переходе. Напомним, перед Новым годом на пешеходном переходе заметили автомобиль известного музыканта, лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.

Новое фото очередного случая неуважения к правилам дорожного движения и пешеходам опубликовали в Facebook свидетели такой парковки.

Пользователи соцсети не удивлены. Они с сарказмом пишут:

«Это же VIP парковка? Разве нет?»

«Там машина на тротуаре — выехать ей нужно, позади тоже. А пешеходы пройдут и так — не привыкать».

Но есть и более радикальный комментарий: «Если человек идиот, то это надолго».

«ФАКТЫ» неоднократно писали о том, как наказывают любителей парковаться в непредусмотренных для этого местах. Но не всегда наглые парковщики мирно реагируют на наказания. Так, в Черновцах мужчина, на которого полицейские составили протокол за нарушение правил парковки, проявил агрессию. Он нападал на сотрудника полиции, хватал его за форму, затем стал изображать из себя пострадавшего и больного.

Напомним, с 27 сентября 2018 года в Украине вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств», согласно которому нарушителям правил парковки, а также остановки и стоянки грозит суровая ответственность — денежные штрафы и даже эвакуация машин.

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