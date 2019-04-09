Политика

Аласания предупредил, что если кандидаты не придут на дебаты, вместо них покажут животное

Если кандидаты в президенты Украины не появятся на официальные дебаты в студию «Общественного» 19 апреля в 20.00, то в эфире будет продемонстрирован нейтральный сюжет, например «маленький зверек». Об этом заявил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания.

«Что будет происходить на волнах «UA: Первого»? Мы подготовим все, вся работа будет сделана, она уже есть в смете, с этим уже ничего не сделаешь, и отменить это тоже нельзя. В то время будет готова студия, модератор. На экране, если ни один из кандидатов не появится, у нас будет наготове что-то нейтрального характера, например, маленький зверек будет заворачивать своими ручками что-нибудь, а в то время будет бегущая строка со словами: «Извините, кандидат «такой-то» не явился на дебаты», — пояснил он.

Аласания заявил, что между штабами кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского пока отсутствует диалог по организации проведения дебатов перед вторым туром выборов, сообщает УНИАН.

Как писали «ФАКТЫ», кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко не возражает против проведения дебатов в два тура — 14 и 19 апреля. Гарант придет 19 апреля на дебаты на «Суспільне», а если позволит время, по придет в этот же день и на НСК «Олимпийский».

Ранее Аласания назвал сумму, в какую может обойтись кандидатам в президенты проведение дебатов на НСК «Олимпийский».

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