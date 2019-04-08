Украина

И на стадионе тоже: у Порошенко сделали новое заявление о дебатах с Зеленским

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко не возражает против проведения дебатов в два тура — 14 и 19 апреля. Гарант придет 19 апреля на дебаты на «Суспільне», а если позволит время, по придет в этот же день и на НСК «Олимпийский». Такое заявление сделал спикер избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев.

«Президент примет участие в дебатах 19 апреля, потому что этого требует закон. В законе не написано приходить на стадион. В норме закона написано, что предусмотрено участие в дебатах на Общественном телевидении. (…) Не исключено, что Порошенко сможет выйти 19 апреля и на НСК „Олимпийский“, но только в то время, когда он будет свободен от выполнения своих обязанностей», — заявил Медведев на брифинге в понедельник в Киеве.

Медведев еще раз напомнил, что предложение Порошенко провести первые дебаты с кандидатом на пост главы государства, шоуменом Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский» 14 апреля остается в силе.

«Мы демонстрируем достаточно гибкую позицию в вопросах организации дебатов, и нашей гибкости хватит и для того, чтобы говорить о конкретике со штабом Зеленского. Нам главное понимать, что они действительно хотят дебатов, а не цирка и не шоу», — заявил Медведев.

Напомним, перед проведением дебатов кандидаты в президенты прошли медицинскую экспертизу на наличие в крови наркотиков или алкоголя. Петр Порошенко ее прошел в НСК «Олимпийском», а Владимир Зеленский — в частной клинике «Евролаб».

Как сообщали «ФАКТЫ», глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания назвал сумму, в какую может обойтись кандидатам в президенты проведение дебатов на НСК «Олимпийский».

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