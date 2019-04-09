Происшествия

В России заявили о задержании члена "Правого сектора": что известно на данный момент

9 апреля в Москве сотрудники ФСБ России задержали гражданина Украины, активного участника организации «Правый сектор» (организация запрещена на территории РФ) Игоря Пирожка, также известного под псевдонимом Роман Чирка. Напомним, российские следователи заявляли о связях с «Правым сектором» и Владислава Рослякова, устроившего кровавое побоище в Керченском техникуме.

Как пишут российские СМИ, Пирожок прибыл на территорию Московского региона в январе прошлого года. Он проживал по разным конспиративным адресам. В течение года Пирожок якобы распространял идеологические материалы, вовлекая в деятельность «Правого сектора» граждан России.

Во время обысков по местам жительства и работы задержанного российские силовики обнаружили и изъяли символику, литературу и обмундирование организации «ПС» и ее агитационные материалы. Также были изъяты удостоверение консультанта депутата Житомирского облсовета VII созыва Вигусевича и пресс-карта корреспондента «Правозахист Чернiгiвщини».

В отношении Пирожка российские следователи возбудили уголовное дело. Его обвиняют в организации деятельности экстремистской организации. В 2015 году Пирожок якобы был задержан в Одессе сотрудниками СБУ за распространения оружия и боеприпасов в зоне АТО. Его взяли с поличным в момент продажи двух гранат «Ф-1».

По данным российских СМИ, мужчина имеет три судимости: две в РФ и одну в Украине. В Украине Пирожку якобы вменяют изготовление детской порнографии и планирование подрыва спорткомплекса «Олимпийский» в 1994 году во время проведения «Мессианского еврейского фестиваля».

Как сообщает Телеграм-канал 360tv, 2014 году задержанный создал отряд «Хорти» («Борзые») для ведения партизанской войны против России.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 31 марта, в день выборов президента Украины, на Донбассе погиб боец Добровольческого Украинского Корпуса «Правый сектор» Федоришин Роман, позывной «Федя». В то же время суд Полтавы 18 марта 2019 года вынес приговор в отношении четырех членов организованной преступной группировки, состоявших в областной общественной организации национального освободительного движения «Правый сектор». Объединившись на волне Революции достоинства, злоумышленники под видом «народной борьбы с преступностью» на протяжении 2015−2016 годов совершали нападения на жителей Полтавщины, завладевая денежными средствами, ювелирными изделиями и другим ценным имуществом потерпевших.

Как удалось узнать «ФАКТАМ», задержанный мог быть причастен к убийству полковника СБУ Александра Хараберюша, а также торговал оружием из зоны АТО.

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