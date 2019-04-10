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Много соли и мало овощей: Ульяна Супрун рассказала, как правильно питаться
Неполноценное питание повлекло за собой больше смертей, чем курение, высокое давление и любой другой фактор риска. Об этом сообщила руководитель Минздрава Ульяна Супрун, ссылаясь на данные исследований в 195 странах мира. Ранее Ульяна Супрун рассказала, как правильно питаться и при этом не переплачивать за продукты.
«Что не так с питанием? Слишком много соли, недостаточно цельнозерновых продуктов и свежих фруктов. Также люди очень мало едят орехов, семечек, свежих овощей, клетчатки и омега-3 жирных кислот», — пишет руководитель МОЗ на своей страничке в социальных сетях.
Ульяна Супрун советует украинцам выбирать продукты с пониженным содержанием соли, заменять ее на пряности и стараться готовить дома, что позволяет контролировать добавление соли в блюда.
«Выбирайте цельнозерновые продукты на замену хлебу из белой муки или батона. Отдавайте предпочтение цельнозерновой муке, хлебу из цельного зерна, цельным крупам с высоким содержанием клетчатки, макаронным изделиям из муки грубого помола. Ешьте больше овощей и фруктов. Выбирайте свежие или замороженные фрукты. Зато уменьшайте потребление или избегайте овощей со сливочными соусами, жареных или панированных, консервированных фруктов в сиропе, замороженных фруктов с добавлением сахара», — пишет Ульяна Супрун.
Что же касается потребления сахара, то, по ее словам, средняя суточная норма добавленных сахаров должно быть не более 32−50 граммов — пяти чайных ложек.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ульяна Супрун заявила, что посетители любого возраста имеют право свободно находиться рядом с пациентами в отделениях интенсивной терапии 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
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