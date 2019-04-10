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На НСК "Олимпийский" Порошенко сдаст анализы экспертам WADA: там же ждут Зеленского
Боксер Владимир Кличко призывает Петра Порошенко и Владимира Зеленского снова сдать анализы, но на этот раз представителям антидопинговой организации WADA. Специалисты организации прибыли в Киев и ждут на НСК «Олимпийский».
Соперников за президентский пост будут ждать на стадионе в период между 15 и 18 часами 10 апреля. Как сообщает Интерфакс-Украина, представители штаба Порошенко подтвердили, что президент придет на стадион в указанное время. В штабе Зеленского пока на приглашение не откликнулись.
Антидопинговая ассоциация WADA является добровольной и неприбыльной организацией. Деятельность WADA в основном сконцентрирована на спортсменах: боксерах-профессионалах, бойцах, выступающих в смешанных единоборствах. Анализы, сданные в WADA, призваны подтвердить приверженность спортсменов к «чистому спорту» и честной борьбе.
Напомним, о необходимости сдачи анализов перед выборами первым заговорил кандидат Зеленский, но сам сдал кровь не на НСК «Олимпийский», а в частной лаборатории «Евролаб». Процесс сопровождался «казусами» и породил сомнения в достоверности результатов, потому Владимир Кличко предложил развеять домыслы с помощью международно признанных специалистов из аккредитованных лабораторий.
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