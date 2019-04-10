Даша Трегубова рассталась с бойфрендом

Шоу-бизнес

Известная актриса и телеведущая Даша Трегубова, которая воспитывает семилетнюю дочь, поделилась с поклонниками подробностями своей личной жизни. Эффектная блондинка, снимавшаяся ранее для журнала Playboy, призналась, что снова одинока. Но не жалеет об этом.

«После развода у меня были отношения, которые длились почти 3 года. Но недавно они закончились. Это не связано с работой. В паре двое должны развиваться и делать это быстро. Я понимаю, что за моим темпом не многие могут успеть, но верю, что такие люди есть. И для меня очень важно не чувствовать момент, когда ты уже стоишь где-то и говоришь: „Ну что, полезли. Ну, давай!“ Сейчас я отдыхаю», — призналась Даша Трегубова в интервью «Ранку з Україною» (канал «Украина»).

Сейчас актриса, на счету которой более 50 ролей в кино, полностью погрузилась в работу, она снимается в фильме «Любимые дети».

«Я впервые играю маму очень взрослой девочки. Моей дочери Полине семь лет, а экранной — девятнадцать. Сначала подумала — ну ни фига себе! Дело в том, что по сценарию моя героиня родила очень-очень рано», — рассказала Даша.

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