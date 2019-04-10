Украина

На коленях: на Прикарпатье тело погибшего бойца ВСУ встречали всем селом (фото, видео)

На Тернопольщине устроили трогательную церемонию прощания с погибшим от пули снайпера на Донбассе земляком — 31-летним Ярославом Чемным. Боец родился в селе Коропец Монастырисского района Тернопольской области, и сейчас там живут его родители.

Сам Ярослав последние несколько лет жил в селе Угорники, однако после гибели его тело доставили на малую родину.

В среду, 10 апреля, все село встречало тело погибшего, стоя на коленях. Последний путь погибшего защитника родной земли усыпали живыми цветами.

Местное издание опубликовало фото и видео.

Встреча тела героя

Напомним, 6 апреля во Львовской области простились с погибшим участником ООС, бойцом Первой отдельной штурмовой роты ДУК «Правый сектор», Романом Федоришиным (позывной «Федя»). Как сообщали «ФАКТЫ», он погиб 31 марта, а в боевых действиях участвовал с самого начала войны.

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