Цветочные часы в центре Киева ликвидируют: названа причина

Украина

Одну из достопримечательностей Киева, цветочные часы на Аллее Небесной Сотни планируют демонтировать. Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Киевзеленстрой».

«…коммунальным предприятием по содержанию зеленых насаждений Печерского района. Киева (далее — КП СЗН Печерского района. Киева) планируется выполнение работ по демонтажу цветочных часов после окончания Генеральной прокуратурой следственных действий и предоставлении разрешения на проведение указанных демонтажных работ», — цитирует сообщение зеленстроя УНН.

Решение было принято в связи с отводом земельного участка от Майдана Независимости до Аллеи Героев Небесной Сотни для строительства Мемориала.

Будут ли перенесены цветочные часы на другую территорию, пока неизвестно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», центр столицы лишится еще одного многолетнего символа. Каштаны на Крещатике в ближайшее время заменят платанами. Это дерево очень устойчиво к болезням, вредителям, городским условиям загазованности и другим вредным факторам. Платан имеет широкие листья, широкую крону, что будет создавать тень над пешеходной зоной и активно задерживать пыль и углерод от выхлопных газов. Платан не нуждается в регулярном поливе и выдерживает низкие и высокие температуры воздуха.

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