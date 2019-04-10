Порошенко усомнился в нужности Медведчука для освобождения украинских заложников

Политика

Петр Порошенко, баллотирующийся на второй президентский срок, поставил перед СБУ задачу рассмотреть целесообразность участия кума российского президента Владимира Путина Виктора Медведчука в переговорах по освобождению украинских заложников.

Порошенко усомнился в эффективности Медведчука в работе гуманитарной группы в Минске и потребовал от спецслужбы доложить ему завтра о выполнении поручения.

По словам президента, де-факто председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Медведчук представляет на переговорах в Минске Россию.

«Де-факто господин Медведчук представляет Российскую Федерацию и господина Путина. И мотивация — для чего это было? Потому что это был единственный канал связи с господином Путиным, который оказался неэффективным», — сказал Порошенко.

«У него была одна функция. Эта функция была — освобождение заложников, которые находятся как в подвалах оккупированных территорий, так и в России», — сказал президент.

Порошенко напомнил, что в последний раз освобождение заложников состоялось в декабре 2017 года, отметив, что назвать это эффективным нельзя.

В свою очередь в эфире одного из телеканалов Медведчук заявил, что занимался переговорами по Донбассу по просьбе президента Порошенко, его не назначали переговорщиком, поэтому вывести из переговорного процесса невозможно.

Отметим, по данным российских СМИ, на днях Медведчук втречался в Москве с Путиным по вопросу освобождения украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. Другие подробности пресс-секретарь Путина не раскрыл. Неизвестна пока и дата, когда Медведчук посетил Кремль

О роли Виктора Медведчука в освобождении Донбасса и возвращении украинских политузников из российских тюрем читайте в материале «ФАКТОВ»: «Медведчук ведет двойную игру: Тымчук о возвращении Донбасса в Украину».

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