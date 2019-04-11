Джошуа хочет боя с Усиком

Спорт

Непобедимый чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом) выразил желание встретиться в ринге с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком (16 побед, 12 из них — нокаутом). Правда, не сейчас, и для этого необходимо, чтобы было выполнено одно важное условие.

«Для начала я хотел бы встретиться с Уайлдером в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе, а затем уже я мог бы провести бой с Александром Усиком. Бой абсолютного чемпиона в супертяжелом весе против абсолютного чемпиона в первом тяжелом — это было бы невероятно», — рассказал британец в интервью телеканалу Sky Sports.

Напомним, что свой дебютный бой в супертяжелом весе Усик проведет 25 мая в Оксон-Хилле против камерунца Карлоса Такама, а Энтони Джошуа выйдет в ринг 1 июня в поединке против американца Джаррелла Миллера.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что известный промоутер дал неожиданный прогноз на бой Уайлдер — Джошуа.

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