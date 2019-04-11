В Украине накрыли крупный наркосиндикат, действовавший в 13 областях (фото)

Происшествия

Украинские правоохранители пресекли деятельность мощной преступной организации, которая занималась изготовлением и распространением особо опасных наркотиков на территории 13 областей страны. В результате операции, которая длилась не один месяц, было задержано 32 человека. Об этом сообщили в Нацполиции. В конце марта в Киеве накрыли крупнейшую в истории Украины нарколабораторию.

В ходе расследования информации, поступившей к правоохранителям в 2018 году, выяснилось, что к уголовному бизнесу на половине территории Украины причастны более 80 человек, в подавляющем большинстве — уроженцы Одесской, Николаевской и Черниговской области.

Эти люди изготавливали, хранили и сбывали наркотические средства и психотропные вещества (марихуану, кокаин, амфетамин, метамфетамин, ЛСД, «грибы» и другие) в крупных размерах.

В процессе кропотливой работы было установлено, что разоблаченная группировка имеет устойчивую иерархическую структуру, которая включает в себя лидера, главных и «рядовых» участников, пользуется конспирацией и имеет единственную цель — обогащение от наркосбыта.

Организатор наркогруппировки — 27-летний ранее судимый за незаконные операции с наркотиками уроженец Одесской области, житель Киева. «Правая рука» лидера — его 23-летний земляк, ныне тоже живет в столице, к «бизнесу» привлек всю свою семью.

Злоумышленники сплотили вокруг себя преступную организацию, участники которой распространяли наркотовар на территории Сумской, Одесской, Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Харьковской и Черниговской областей Украины.

Финансовый контроль, легализация доходов и роль операторов интернет-магазинов главные фигуранты наркогруппировки доверили своим сожительницы — 23−24-летним жительницам Киева. Одна из них зарегистрирована, как физическое лицо-предприниматель в Одессе и является владелицей нескольких объектов недвижимости в столице.

«Кураторы» сбыта наркотиков, ответственные за деятельность нарколабораторий, курьеры по доставке прекурсоров и готовой продукции, фасовщики, лица, выращивали наркосодержащие растения и изготавливали из них наркотики, хранили их, а также — так называемые «закладчики» товара — эти несколько десятков человек действовали под бдительным оком организаторов с начала 2017 года.

Стоит отметить, что установленные в настоящее время «закладчики» — молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет, среди которых и ребята, и девушки. Кроме того, по информации полиции, родители этих лиц, в подавляющем большинстве, знали о криминальном заработке своих детей и даже способствовали им, сохраняя дома товар. Выращивание конопли, изготовление наркотических средств и психотропных веществ осуществлялось в теплицах и нарколабораториях на территории Одесской, Кировоградской, Николаевской и Ровенской областей.

Товар, сырье для его изготовления и оборудование для лабораторий злоумышленники пересылали почтовыми переводами, курьерскими службами и железнодорожными составами. Сбывали наркопродукцию с помощью чат-бота в одном из мессенджеров, где клиенты выбирали тип наркотика, количество, место получения и реквизиты для оплаты.

Средства, полученные от продажи, аккумулировались на электронных кошельках, затем перечислялись на банковские карточки фигурантов преступной организации. Предварительно установлено, что криминальный бизнес приносил наркодилерам ежемесячно 10 млн. гривен дохода.

Для прекращения деятельности наркогруппировки было задействовано тысячу полицейских из числа работников Департамента внутренней безопасности, Главного следственного управления, Департамента защиты экономики, спецподразделений КОРД и полков полиции особого назначения разных областей Украины, в сотрудничестве с Государственной пограничной службой Украины.

Правоохранителями проведено почти 170 обысков в столице, Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях по адресам проживания фигурантов, в расположении нарколабораторий, теплиц и хранения наркотовара.

Изъято 1,8 тонны прекурсоров, почти тысячу таблеток экстази, 57 килограммов марихуаны, 41 кг амфетамина, 3,2 килограмма метадона, почти 100 граммов кокаина и кусты конопли. Также изъяты банковские карточки, мобильные телефоны и оргтехнику, оружие, патроны, боевую гранату, наличные в разной валюте, эквивалентом в 3,5 миллиона гривен.

В результате спецоперации задержано 32 участника преступной организации, среди которых — лидер и главные фигуранты. Аналогичные действия продолжаются по другим членам группировки.

Как сообщали «ФАКТЫ», в конце марта в порту «Южный» под Одессой задержали большую партию кокаина, составила которой составила более 51 миллиона долларов. А под Киевом в авто иностранца правоохранители обнаружили 100 кг героина, которые он намеревался переправить в ЕС.

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