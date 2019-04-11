Российскому судну запретили заходить в территориальные воды Эстонии из-за Крыма

Мир

Российскому учебному паруснику «Седов» власти Эстонии не разрешили зайти в территориальные воды страны. Об этом сообщило агенство ERR.

Причиной отказа эстонского МИДа послужило наличие на судне студентов-моряков из оккупированного Крыма.

«Учебное судно „Седов“ не получило разрешения на вход в территориальные воды Эстонии, поскольку, по нашим данным, на его борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета из оккупированного Крыма», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пропуск корабля стал бы противоречием политики Эстонии в отношении аннексии Крыма.

«Седов» должен был войти в эстонские воды 13−14 апреля. Посольство РФ в Таллинне назвало такое решение «недружественным актом».

Напомним, именно после захвата Крыма «зелеными человечками» и проведения «референдума» под дулами автоматов в отношении России стали вводить санкции. Известный российский журналист Александр Невзоров считает, что аннексия Крыма стала для России точкой отсчета начала всех проблем и неприятностей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter