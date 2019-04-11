Не буду всем мил: Никита Добрынин отреагировал на гневный рассказ экс-участницы «Холостяка» (фото)

Шоу-бизнес

Пятый выпуск популярного реалити-шоу «Холостяк» (СТБ) покинула 22-летняя магистр из Одессы, помощник депутата Дина. Она без эмоций, в полном спокойствии села в авто и уехала с площадки. Выдержав небольшую паузу, Дина рассказала «ФАКТАМ», что же на самом деле произошло между ней и Никитой Добрыниным на свидании и почему она не захотела проявлять инициативу. По мнению экс-участницы шоу, своим поступком Холостяк просто хотел потешить свое самолюбие.

Реакция завидного жениха не заставила долго ждать. На публикацию в «ФАКТАХ» он отреагировал в Instagram. Никита заявил, что «не будет всем мил». Он также признался, что с Диной у них складывалась просто дружба, и он очень рад, что после шоу «многие девушки ведут себя достойно».

Напомним, в финале пятого эфира Никита сам признался, что ожидал от Дины просьбы оставить ее в проекте. У девушки было одно желание, которое пообещал исполнить для нее Холостяк. Но Дина так и не воспользовалась этой возможностью.

«Зрители не видели всего нашего с Никитой свидания и не слышали весь наш разговор. Честно говоря, я считаю, что должна была получить розу без загадываний каких-либо желаний. А Никита… Он, наверное, просто захотел потешить свое самолюбие. Но это не мой вариант. Я тоже имею голос в этом реалити и способна принимать решения. Поэтому я и сделала выбор — ушла из шоу. Что же касается Никиты… Желаю ему только успехов в поисках настоящей любви», — рассказала после шоу Дина.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» 28-летняя Лиля раскрыла закулисные моменты шоу, а выбывшая из проекта Анна рассказала, что ее больше всего раздражало.

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