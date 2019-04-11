Оккупанты усилили обстрелы на Донбассе: за сутки ранены 8 украинских бойцов

Украина

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты 11 раз обстреляли позиции подразделений ВСУ, применяя вооружение запрещенное минскими договоренностями. Во время массированных обстрелов восемь украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщили в штабе ООС.

Отмечается, что незаконные вооруженные формирования вели огонь по позициям украинских военных из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под огонь российских оккупантов попали опорные пункты ВСУ в районе Новоселовки, Павлополя, Лебединского, Водяного, Новотроицкого, Катериновки. В частности, утром 11 апреля российско-оккупационные войска нанесли мощный удар по защитникам Павлополя. Бой длился почти 2,5 часа.

Напомним, 8 апреля во время обстрелов боевиков погиб украинский военнослужащий. В этот же день, по данным разведки, семь оккупантов были уничтожены, шестеро — ранены. За минувшие сутки, 10 апреля, силы ООС уничтожили одного наемника, шестерых ранили. Сегодняшние потери боевиков уточняются.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали эффектное видео, на котором снайпер ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе уничтожил российского наемника с расстояния в 800 м. А также писали о том, что оккупанты жалуются на мастерство снайперов Вооруженных сил Украины на Донбассе, которые, по сравнению с началом военных действий, увеличили точность стрельбы, а в дополнение — получили бесшумное оружие.

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