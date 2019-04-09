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Снайпер ВСУ уничтожил боевика снайперским выстрелом с 800 метров: эффектное видео
Снайпер ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе уничтожил российского наемника. Ранее сообщалось о ликвидации группы оккупационных войск вместе с их боевой машиной.
Видео с метким снайпером в Facebook опубликовал главный редактор «Цензор Нет» Юрий Бутусов.
По словам Бутусова, это произошло на мариупольском направлении. Именно с этой позиции в серой зоне, в нарушение условий перемирия, регулярно ведутся обстрелы наших военных.
«Украинский боец уничтожил российского наемника с дистанции 800 метров из винтовки калибра 8,58 мм», — уточнил журналист.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали видео ликвидации позиции боевиков в районе Ясиноватой, куда после ее уничтожения в феврале этого года решили вернуться российско-оккупационные войска. А также ролик, где снята ликвидация ДОТа оккупантов в этом районе.
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