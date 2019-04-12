Украина

Победа на чужом поле: что пишут в сети о появлении Порошенко на "1+1" и перепалке с Зеленским

В четверг вечером, 11 апреля, президент Петр Порошенко появился в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1», что стало сюрпризом для многих. Как известно, глава государства вызвал своего оппонента Владимира Зеленского на дебаты в прямом эфире, однако тот приехать отказался, отметив, что находится в Париже.

Во время разговора Порошенко с Зеленским лидер «Квартала» постоянно перебивал своего собеседника, а в конце попросту бросил трубку, что вызвало негодование у пользователей соцсетей.

«ФАКТЫ собрали самое интересное из украинского сегмента Facebook.

«Складывается впечатление, что Зе боится не дебатов. Он боится любых публичных политических выступлений, где нет дублей. И еще боится Петра. Надеюсь, когда (или если) станет президентом — будет увереннее в себе. Мы выберем президентом человека, который ни разу не держал удар на публичных мероприятиях?», — пишет известный журналист Роман Цимбалюк.

«Рейган тоже так по телефону разговаривал», — интересуется медиаменеджер Петр Терентьев, вспоминая, что многие сторонники Зеленского сравнивают его именно с Рональдом Рейганом, который до политической карьеры тоже был актером.

«Ну что, как вам этот батл Зеленского и Порошенко только что на плюсах? „Господин Порошенко… Господин Зеленский“, „Вы закончили?“ „Вы закончите 22 числа“, ну вот вам и репетиция дебатов, хорошо что были не в одной студии, что я вам скажу. На стадионе лучше не будет (если будет)», — пишет журналист Юлия Забелина.

«Если вы думаете, что блатной тон Зеленского как-то сильно повлияет на результаты голосования, то вы ошибаетесь. Хамство в сторону Порошенко только прибавляет ему голоса. Будет блатной некомпетентный президент в окружении советников, которые себе цены сложить не могут и все это закончится ещё одной революцией», — пишет блогер Клим Братковский, отмечая, что часть вины за эту ситуацию лежит на действующем президенте Порошенко.

«По мотивам прихода Петра Алексеевича на „плюсы“ должен отметить следующее. 1. Сильный ход, держался отлично; 2. Чиновники и присные госслужащие при виде президента патологически сразу делают под себя; 3. Владимиру Александровичу стоило бы меньше общаться с Игорем Валерьевичем. У меня всё», — пишет журналист Сергей Щербина.

«Он не бросал трубку»… говорит ведущая Наталья на «Право на владу». Якобы, показалось. Хмм… Так «показалось» всем, кто слышал что-то про этику общения. Прощаются обычно оба сотрудника, а не один, который нервно резко «бросает» трубку", — подчеркнула Елена Ващенко, сотрудник консульства Украины в Стамбуле.

«Победа на чужом поле», — лаконично написал журналист Дмитрий Качура.

Более подробно проанализировал эфир главный редактор издания «Цензор.Нет», журналист Юрий Бутусов.

Как сообщали «ФАКТЫ», по итогам эфира канал «1+1» решил подать в суд на Петра Порошенко, якобы за приход в эфир без приглашения.

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