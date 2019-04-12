Фекалии размазывал по стенам: шокирующие детали жизни Ассанжа в посольстве Эквадора

Мир

Власти Эквадора, на территории посольства которого в Лондоне был 11 апреля арестован британской полицией 47-летний Джулиан Ассанж, дали понять, что основатель WikiLeaks, видимо, не вполне здоров психически. Как сообщает CNN, министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо заявила, что безвылазно проживший в посольстве почти семь лет Ассанж проявлял неподобающую гостю агрессию и неуважение по отношению к окружающим, грубил персоналу. Он также, по ее словам, размазывал фекалии по стенам помещений.

Ранее, в январе этого года, также сообщалось, что Ассанж неделями не моется и не меняет одежду. «Джулиан все ел руками, и всегда вытирал пальцы о штаны. Я никогда не видел таких засаленных брюк, как у него, за всю мою жизнь», — рассказал изданию International Business Times бывший помощник Ассанжа Даниель Домшайт-Берг.

О несоблюдение Джулианом элементарных правил гигиены сообщалось также еще до того, как Ассанж укрылся в посольстве.

Президент Эквадора Ленин Морено ранее заявил, что у него лопнуло терпение в отношении Ассанжа и его поведения, и что он лишает его политического убежища.

Стало известно, что суд в Лондоне оставил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа под арестом до 12 июня. Ассанж признан виновным в том, что не явился в 2012 году в судебное заседание, нарушив условия, на которых был выпущен под залог.

Ранее «ФАКТЫ» писали. что между арестом Ассанжа и кредитом МВФ Эквадору увидели прямую связь.



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