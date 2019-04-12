Реалии "русского мира": в Горловке радикально сокращают медперсонал

Украина

Новость о катастрофической ситуации в медицинской отрасли оккупированной Горловки, где грядет радикальное сокращение, сообщил известный блогер, который пишет под ником Necro Mancer.

Он привел текст, который нашел в местных соцсетях. «По городу новая волна сокращений медперсонала. В начале года сократили пустующие ставки. Соответственно, все подработки — большая и жирная дуля. Сейчас перекраивают штатное. По городу сокращается 200 человек. Поликлиники «оптимизируют».

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«Здобули: врачей мало, а кабинетов много», — горько прокомментировали новость горловчане. Люди в ужасе от того, что в так называемой «ДНР» они лишены элементарного — права получить медицинскую помощь.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава «представительства ДНР» во Франции арестован за сутенерство.

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