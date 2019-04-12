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Реалии "русского мира": в Горловке радикально сокращают медперсонал
Новость о катастрофической ситуации в медицинской отрасли оккупированной Горловки, где грядет радикальное сокращение, сообщил известный блогер, который пишет под ником Necro Mancer.
Он привел текст, который нашел в местных соцсетях. «По городу новая волна сокращений медперсонала. В начале года сократили пустующие ставки. Соответственно, все подработки — большая и жирная дуля. Сейчас перекраивают штатное. По городу сокращается 200 человек. Поликлиники «оптимизируют».
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«Здобули: врачей мало, а кабинетов много», — горько прокомментировали новость горловчане. Люди в ужасе от того, что в так называемой «ДНР» они лишены элементарного — права получить медицинскую помощь.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава «представительства ДНР» во Франции арестован за сутенерство.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!