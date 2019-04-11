Боевики выдвинули требование, возмутившее жителей оккупированного Донбасса

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Оккупационные власти ОРДО заявили о том, что все дети, достигшие 14 лет, обязаны получить «паспорт ДНР», при этом для его оформления будут принимать документы исключительно на русском языке: «Обращаем внимание, что к оформлению принимаются документы только на русском языке (нотариально заверенный перевод свидетельства о рождении лица, достигшего 14 лет, или справка из ЗАГСа о рождении, выданная МЮ ДНР)». Таковы, мол, требования «главы республики» (указ № 77
Большинство детей, которым придется получить такой «паспорт», имеют украинские документы — на государственном языке. И родители, которые в силу различных причин не имеют возможности выехать на мирную территорию, где бы ребенок получил паспорт гражданина Украины, возмущены очередными обманом и поборами.
«А где брать свидетельства о рождении на русском, если ребенок родился в Украине? Это новый вид поборов — перевод и нотариальное заверение?»
«А в самом указе ничего об это нет! Я проверила. Это самоуправство!»
«А как же „конституция ДНР“? Там и украинский, и русский языки у нас равноправны!»
Напомним, что жителям ОРДЛО анонсировали выдачу российских паспортов, однако в Кремле заявили, что ничего об этом не знают.
Тем не менее 29 марта текущего года в России вступил в силу закон, который якобы упрощает получение российского гражданства для соотечественников. «В первую очередь закон направлен на поддержку граждан Украины», — так и сказано в документе.
Однако пока в информационном пространстве нет сведений о том, что кому-то этот закон действительно упростил получение российского гражданства. О жителях ОРДЛО в нем и вовсе ничего не сказано.
Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук рассказал о том, что принесет Украине возвращение временно оккупированных территорий.
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