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В Украине раскрыли хитрый план Медведчука с автономией "ДНР"-"ЛНР"
Оппозиционный политик и кум российского президента Виктор Медведчук, говоря о возможном скором возвращении Донбасса в состав Украины, озвучивает сценарий, написанный в Москве. Ведь в России постоянно говорят, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей нет российских военных, там сражается «народ Донбасса»,
Вторая цель, которую преследует председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За життя» — это заставить кандидатов в президенты перед вторым туром принять конкретное решение по переговорам с боевиками.
Тымчук считает, что Медведчук ведет двойную игру. Кроме того, обнародовав позицию по возвращению Донбасса, Медведчук сделал прицел на осеннюю парламентскую кампанию. Поскольку сегодняшняя Верховная Рада на условия Кремля не пойдет, он надеется на новый состав парламента, который, в случае пророссийского большинства, может поддержать автономию Донбасса.
«Это прицел на парламентские выборы, которые пройдут осенью. Нынешний состав Верховной Рады вряд ли поддержит решение о предоставлении Донецку и Луганску автономии. Для этого нужно вносить изменения в Конституцию. Для таких изменений необходимо пророссийское большинство в Раде. Посмотрим, какие расклады будут осенью», — отмечает Тымчук.
Как писали «ФАКТЫ», Петр Порошенко усомнился в эффективности Медведчука в качестве переговорщика по обмену пленными и необходимости его участия в минском процессе.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.