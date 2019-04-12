Появились желтуха и боль в правом подреберье — срочно к врачу: как удаляют камни из желчного протока

Здоровье

Хирурги знают, в каком тяжелом состоянии к ним попадают пациенты, у которых из желчного пузыря вышел и закупорил проток камень. Кожа и слизистые желтеют, возникают печеночная колика, слабость, головная боль, снижается давление. Люди, надеясь, что само пройдет, сидят дома до последнего, поскольку боятся операции. Ранее «ФАКТЫ» писали, что выяснить, почему пожелтели склеры глаз, помогут… сердечные капли.

— Желтуху вызывают камни, которые чаще всего застревают в желчевыводящем протоке (его диаметр всего четыре миллиметра) или большом дуоденальном сосочке, имеющем еще более узкий просвет, — рассказывает врач-хирург высшей категории доцент кафедры хирургии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, кандидат медицинских наук Виктор Сидоренко. — Раньше, когда в хирургическое отделение поступал пациент с так называемой механической желтухой, хирурги всегда приходили в замешательство, особенно если это пожилой человек или полная женщина 40—50 лет. Требовалась серьезная операция, но как помочь больному, каждый хирург решал на свое усмотрение. Один рассекал двенадцатиперстную кишку, другой заходил со стороны желчевыводящих путей. Пациенту устанавливали дренажи, и он до двух-трех недель находился в стационаре, причем нередко в отделении интенсивной терапии.

Сейчас алгоритм помощи другой. Я даже не назвал бы вмешательство операцией, потому что это, по сути, манипуляция, но требующая определенной аппаратуры и оснащения, высокой квалификации и сноровки хирурга.

— Как скоро после появления симптомов пациент должен обратиться к врачу?

— Чем раньше, тем лучше. Ведь чтобы кожа пожелтела, должен вымыться билирубин из тканей, а на это требуется достаточно много времени. Кроме того, длительная желтуха приводит к возникновению хронического токсического гепатита (он называется билиарный), который ухудшает состояние печени. Если пожелтели кожа и склеры глаз, кал стал светлым, а моча похожа на темное пиво, не стоит сидеть дома. Нужно обратиться хотя бы к семейному врачу, а он уже направит на обследование печени: УЗИ и тест на вирусные гепатиты, исследование билирубина, печеночные пробы.

— Если пациент с механической желтухой поступает к вам, какие обследования, кроме названных, нужно сделать?

— Больного прежде всего консультирует инфекционист, чтобы исключить вирусные гепатиты. Затем пациенту выполняют УЗИ. При перекрытом оттоке желчи с желчевыводящими путями происходит то же, что показано в известном мультфильме «Том и Джерри», когда Том поливает цветы, а Джерри наступает на шланг, который расширяется. Специалист УЗИ может не увидеть камень, но определит расширение общего желчного или внутрипеченочных протоков, увеличение размера желчного пузыря.

— Как проводится сама манипуляция?

— Вмешательство, которое на медицинском языке называется папиллосфинктеротомия, проводим в тот же день или на следующий. Брюшная стенка остается неповрежденной, а все действия выполняются через рот, как при эндоскопическом исследовании, и обязательно под видеоконтролем. Врач, зайдя в двенадцатиперстную кишку, через большой дуоденальный сосочек вводит специальный инструментарий, которым дробит камень, извлекает осколки, проводит ревизию. Для контрольной проверки делаем снимок с помощью рентгеноконтрастного вещества — чтобы убедиться, что не осталось камней в общем желчном протоке.

— Долго придется находиться в больнице?

— Несколько дней. Одним из осложнений, которое возможно после манипуляции, может быть развитие острого панкреатита. Если он не возник или же с болезнью в течение нескольких дней справились, то через три — семь дней пациенту проводится еще одна операция — удаление желчного пузыря. Как правило, делаем это через небольшие проколы: один в пупке, а два-три — в области желчного пузыря. После лапароскопической операции спустя несколько дней человек уходит домой здоровым и счастливым. А у тех, кто к врачу не обратился, нарушение со временем может привести к циррозу печени или даже к смерти.

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