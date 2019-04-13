Происшествия

Под Житомиром спецназ штурмом взял квартиру с "террористом", угрожавшим взорвать многоквартирный дом (фото)

В поселке Радомышль Житомирской области неадекват грозился взорвать 16-квартирный дом. Мужчина забаррикадировался в соседской квартире, открыл краны на газовой плите и решил дожидаться взрыва.

Полиция несколько часов вела переговоры с «террористом». Никаких осмысленных требований мужчина не смог выдвинуть. Вместо этого стал выбрасывать с балкона мебель, ковры, одежду, найденную в квартире.

Пока продолжались переговоры, оперативно сработали аварийно-спасательные службы. Здание было отключено от газоснабжения и электроэнергии. Все жители дома были эвакуированы.

В квартиру, где забаррикадировался подрывник, полицейские проникли с помощью специальных средств. Мужчину задержали и под конвоем отправили в медицинское учреждение.

Если гражданин будет признан осудным, ему придется отвечать по статье 162 УК Украины (нарушение неприкосновенности жилья). Максимальное наказание за это преступление — пять лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харьковской области из-за взрыва в газовой колонке пострадали двое жильцов многоэтажного дома.

А в Одессе после взрыва автомобильного газобалонного оборудования в земле образовалась воронка глубиной полтора метра.

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