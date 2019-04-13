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Под Житомиром спецназ штурмом взял квартиру с "террористом", угрожавшим взорвать многоквартирный дом (фото)
В поселке Радомышль Житомирской области неадекват грозился взорвать 16-квартирный дом. Мужчина забаррикадировался в соседской квартире, открыл краны на газовой плите и решил дожидаться взрыва.
Полиция несколько часов вела переговоры с «террористом». Никаких осмысленных требований мужчина не смог выдвинуть. Вместо этого стал выбрасывать с балкона мебель, ковры, одежду, найденную в квартире.
Пока продолжались переговоры, оперативно сработали аварийно-спасательные службы. Здание было отключено от газоснабжения и электроэнергии. Все жители дома были эвакуированы.
В квартиру, где забаррикадировался подрывник, полицейские проникли с помощью специальных средств. Мужчину задержали и под конвоем отправили в медицинское учреждение.
Если гражданин будет признан осудным, ему придется отвечать по статье 162 УК Украины (нарушение неприкосновенности жилья). Максимальное наказание за это преступление — пять лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Харьковской области из-за взрыва в газовой колонке пострадали двое жильцов многоэтажного дома.
А в Одессе после взрыва автомобильного газобалонного оборудования в земле образовалась воронка глубиной полтора метра.
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