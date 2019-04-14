Ребенок умер после визита к врачу: в Кировоградской области разгорается медицинский скандал

Происшествия

На Кировоградщине внезапно скончался трехмесячный ребенок Иван М. Произошло это в селе Помична Добровеличковковского района, практически сразу же после планового осмотра педиатра. Во время вскрытия было установлено, что малыш страдал врожденной патологией сердца. Теперь родители малыша винят врача в том, что болезнь не диагностировали вовремя.

По словам родителей в интервью Сегодня, с рождения трехмесячный Иван со здоровьем не имел никаких проблем — рос, хорошо развивался, и на осмотре у медиков был ежемесячно.

Когда малышу стало плохо и он начал отказываться от молока, встревоженная семья обратилась к педиатру. Однако та велела немедленно везти его в районный центр, заявив, что до Кропивницкого малыша можно не довезти.

Но Ивана не довезли даже до райцентра — малыш умер в дороге у матери на руках.

После вскрытия медики констатировали, что младенец умер от болезни сердца — гипертрофической кардиомиопатии. В большинстве случаев она является наследственной и часто протекает без симптомов, а иногда ее стремительное развитие приводит к внезапной смерти.

В свою очередь врач-педиатр Ирина Ратушенко свою вину в случившемся отрицает, заявляя, что квалифицированную помощь на месте оказать не могла, а медицинский транспорт у нее «на данном этапе отсутствует».

Теперь определить виновника случившегося предстоит правоохранителям. В случае, если медика признают виновной, ей грозит до пяти лет ограничения свободы с запретом на три года занимать соответствующую должность.

Напомним, ранее в Тернопольской области умер трехмесячный младенец, у которого уже после смерти диагностировали пневмонию — его родители до последнего не обращались к медикам. А в Костополе Ровенской области после сделанной прививки умер шестимесячный младенец. Тем не менее медики не выявили связи между смертью ребенка и вакцинацией.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter