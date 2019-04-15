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На Донбассе ликвидировали очередного боевика из России: в сети показали его фото
Украинским бойцам удалось ликвидировать еще одного террориста «ДНР». Об этом сообщил в Facebook украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц).
«#200_бригада
Как писали «ФАКТЫ», ранее в сети появилось очередное видео с передовой на Донбассе, где бойцы батальона «Донбасс-Украина» нанесли сокрушительный удар по позициям противника. В пресс-центре Штаба Операции объединенных сил сообщили, что 13 апреля на передовой были уничтожены два оккупанта, еще пятеро получили ранения.
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