Украина

На Донбассе ликвидировали очередного боевика из России: в сети показали его фото

Украинским бойцам удалось ликвидировать еще одного террориста «ДНР». Об этом сообщил в Facebook украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц).

«#200_бригада 11.04.19 пополнилась очередным бойцом. Колосов „Кот“ Илья, станица Новопокровская, Краснодарский край, рф. Союз кизячества собирает деньги (скрин) на транспортировку в забытую станицу. Всё будет Украина и победа за нами!» — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в сети появилось очередное видео с передовой на Донбассе, где бойцы батальона «Донбасс-Украина» нанесли сокрушительный удар по позициям противника. В пресс-центре Штаба Операции объединенных сил сообщили, что 13 апреля на передовой были уничтожены два оккупанта, еще пятеро получили ранения.

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