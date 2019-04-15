Украина

Украинские военные взяли под контроль значительный участок "серой зоны" под Донецком (фото)

Подразделения Объединенных сил продвинулись вперед и заняли новые позиции в окрестностях оккупированного Донецка. Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали форпост российско-оккупационных войск «Крокодил» на окраине Петровского района Донецка, с которого боевики контролировали стратегическую дорогу Красногоровка-Марьинка.

Как сообщают в 24 ОМБр имени короля ДанИила, бойцы обосновались на позициях, которые расположены на холмах. «Теперь они имеют преимущество перед противником», — говорится в сообщении.

Журналисты ТСН сообщают, что до новых позиций нужно хорошо пробежаться с километр.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети появилось очередное видео с передовой на Донбассе, где бойцы батальона «Донбасс-Украина» нанесли мощный удар по позициям противника.

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