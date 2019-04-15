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Под Киевом жестоко расстреляли фермера: подробности и фото с места убийства
В Фастове (Киевская область) неизвестные расстреляли 42-летнего председателя фермерского хозяйства. Его тело с огнестрельными ранениями обнаружили в полночь, в ночь на понедельник, 15 апреля. Ранее сообщалось, что полицейские задержали двух из трех преступников, напавших на частное домовладение в Шаргородском районе Винницкой области, которое завершилось убийством хозяина дома.
Как сообщают в ГУ Нацполиции в Киевской области, правоохранители устанавливает лиц, причастных к этому преступлению. На месте ЧП работали областные полицейские, сотрудники прокуратуры, оперативники и кинологи. Сообщается, что с места преступления изъяты вещественные доказательства.
Тело мужчины, в которого несколько раз выстрелили, направили на экспертизу. Тем временем по факту умышленного убийства открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Виннице посетитель ресторана 12 раз выстрелил из травматического пистолета в музыканта — 11 пуль попали в потерпевшего.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..