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Искусство требует жертв: в кафе в Виннице посетитель расстрелял музыканта
В Виннице неизвестный мужчина, отдыхающий в местном ресторане, спровоцировал конфликт с музыкантом. В марте в Николаеве устроили стрельбу из-за очереди в McDonald's.
В Виннице посетитель ресторана совершил 12 выстрелов из травматического пистолета, 11 из которых попали в потерпевшего музыканта. После чего нападающий покинул ресторан. Об этом сообщает прокуратура Винницкой области.
ЧП произошло еще 27 марта в местном ресторане «Гетьман». Стрелявшим был 31 — летний житель Винницы.
В отношении него открыто уголовное производство по статье покушение на умышленное убийство.
В прокуратуре сообщили, что подозреваемого объявили в розыск.
Инциденты с оружием на мирной территории Украины случаются очень часто. В конце марта в Марганце Днепропетровской области местный депутат устроил стрельбу во время отдыха в одном из кафе. А в Днепре агрессивный местный житель стрелял по детям, которые шумели во дворе.
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