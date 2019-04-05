Происшествия

Искусство требует жертв: в кафе в Виннице посетитель расстрелял музыканта

В Виннице неизвестный мужчина, отдыхающий в местном ресторане, спровоцировал конфликт с музыкантом. В марте в Николаеве устроили стрельбу из-за очереди в McDonald's.

В Виннице посетитель ресторана совершил 12 выстрелов из травматического пистолета, 11 из которых попали в потерпевшего музыканта. После чего нападающий покинул ресторан. Об этом сообщает прокуратура Винницкой области.

ЧП произошло еще 27 марта в местном ресторане «Гетьман». Стрелявшим был 31 — летний житель Винницы.

В отношении него открыто уголовное производство по статье покушение на умышленное убийство.

В прокуратуре сообщили, что подозреваемого объявили в розыск.

Инциденты с оружием на мирной территории Украины случаются очень часто. В конце марта в Марганце Днепропетровской области местный депутат устроил стрельбу во время отдыха в одном из кафе. А в Днепре агрессивный местный житель стрелял по детям, которые шумели во дворе.

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