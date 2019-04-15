- 13:46 К подрыву авто разведчика в Киеве оказался причастен правоохранитель: вскрылась неожиданная деталь
- 13:36 «Останній москаль» женится на украинке
- 13:31 Лукашенко сделал важное заявление о "реанимации" переговоров в Минске по Донбассу
- 13:27 Появление в королевской семье Меган Маркл «вознесло» Кейт Миддлтон — мнение экспертов
- 13:22 «Барселона» – «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 13:21 Wizz Air значительно увеличит тариф на приоритетную посадку
- 13:08 Зеленский записал новое видео к Порошенко, вспомнив про анализы
- 12:58 Дело Гандзюк: суд принял новое странное решение по Мангеру
- 12:56 В Киеве возникли проблемы с мобильным оператором "Киевстар": что происходит
- 12:53 В Киеве ищут мужчину, убившего покупателя "Сильпо" одним ударом: полиция показала фото
К подрыву авто разведчика в Киеве оказался причастен правоохранитель: вскрылась неожиданная деталь
К операции по подрыву автомобиля Chevrolet Epic, принадлежавшему украинскому разведчику, может быть причастен сотрудник налоговой полиции Киева. Ранее в сеть попал момент подрыва взрывчатки, которую иностранец попытался установить под автомобиль разведчика.
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на материалы следствия и утверждает, что правоохранители установили группу лиц, возможно причастных к подготовке или совершению этого уголовного преступления.
«В частности, ЛИЦО-4 лично оформило нотариально заверенное приглашение непосредственно причастному к взрыву — ЛИЦО-3 (подрывник автомобиля, который скончался в больнице) для получения визы. Подписать и обеспечить оформление приглашения гражданину Киргизской Республики попросило ЛИЦО-6», — говорится в материалах суда. Также сообщается, что информацию о передвижении автомобиля разведчика злоумышленникам передал работник налоговой полиции, которого попросил об этом его кум.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», подрывник из Средней Азии, готовивший покушение на офицера украинской разведки в Киеве, мог быть связан с особыми группировками, специализирующимися на силовых акциях, актах устрашения.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...