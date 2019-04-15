К подрыву авто разведчика в Киеве оказался причастен правоохранитель: вскрылась неожиданная деталь

Происшествия

К операции по подрыву автомобиля Chevrolet Epic, принадлежавшему украинскому разведчику, может быть причастен сотрудник налоговой полиции Киева. Ранее в сеть попал момент подрыва взрывчатки, которую иностранец попытался установить под автомобиль разведчика.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на материалы следствия и утверждает, что правоохранители установили группу лиц, возможно причастных к подготовке или совершению этого уголовного преступления.

«В частности, ЛИЦО-4 лично оформило нотариально заверенное приглашение непосредственно причастному к взрыву — ЛИЦО-3 (подрывник автомобиля, который скончался в больнице) для получения визы. Подписать и обеспечить оформление приглашения гражданину Киргизской Республики попросило ЛИЦО-6», — говорится в материалах суда. Также сообщается, что информацию о передвижении автомобиля разведчика злоумышленникам передал работник налоговой полиции, которого попросил об этом его кум.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», подрывник из Средней Азии, готовивший покушение на офицера украинской разведки в Киеве, мог быть связан с особыми группировками, специализирующимися на силовых акциях, актах устрашения.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter