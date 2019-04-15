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Общество

В киевском метро заметили белых ходоков из «Игры престолов»: в сети показали фото

14:17 15 апреля 2019 251
Белые ходоки из «Игры престолов» в метро
Инф. «ФАКТОВ»

В столичном метрополитене заметили персонажей культового сериала «Игра престолов» — белых ходоков. Напомним, что популярный актер Ричард Брейк, исполнивший роль Короля Ночи в телесериале, приедет в Киев, где 1 и 2 июня станет специальным гостем тематического фестиваля Kyiv Comic Con.

Фото с белыми ходоками в социальных сетях разместила Ксения Призиглей. «Ехала на работу и возглавила Вестерос. А говорят, социальные лифты не работают», — написала она на своей страничке в Facebook. Персонажи сериала появились на станции метро «Майдан Незалежности» в день показа первой серии 8 сезона «Игры престолов».

Эксклюзивное интервью с Эмилией Кларк, которая играет одну из главных героинь сериала — Дейенерис Таргариен — читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Я избранная — выжила после двух операций на мозге и сохранила свои таланты».

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