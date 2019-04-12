Эмилия Кларк: «Я избранная — выжила после двух операций на мозге и сохранила свои таланты»

Интервью со звездой

Миллионы поклонников «Игры престолов» во всем мире замерли в волнительном ожидании: 14 апреля американский телеканал HBO начинает показ восьмого заключительного сезона этого культового сериала, снятого по мотивам произведений Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь Льда и Огня». Первый сезон вышел в апреле 2011 года. И вот уже восемь лет «Игра престолов» остается одним из самых обсуждаемых и рейтинговых сериалов во многих странах, включая Украину. Одну из главных героинь в нем играет британская актриса Эмилия Кларк. Роль Дейенерис Таргариен ей предложили в 2010 году. Это было невероятной удачей для 24-летней девушки, только-только начинавшей свою карьеру. Сегодня Эмилия — звезда мирового уровня. Ей платили по 2 миллиона долларов за каждую серию «Игры престолов». Накануне премьеры заключительного сезона Кларк дала откровенное интервью, эксклюзивное право на публикацию которого в Украине «ФАКТЫ» получили от The Interview People.

«Завершать сериалы нужно на этапе, когда зрители хотят продолжения»

— Эмилия, что вы чувствуете сейчас, когда работа над таким грандиозным проектом фактически закончена?

— Думаю, мной овладели те же чувства, что и другими людьми, причастными к созданию «Игры престолов». Ощущаю себя выеденным яйцом. Осталась только скорлупа… А еще есть чувство тревожной неопределенности. Словно стоишь на самом краю высокой отвесной скалы. Один неверный шаг — и…

— Вам не терпелось узнать, что произойдет с вашей героиней в конце?

— Конечно! Нетерпение было таким сильным, что, получив сценарий восьмого сезона, я сразу открыла последние страницы и принялась жадно читать. Потом стала изучать его весь. Впечатление было настолько сильным, что я вышла на улицу и пошла бродить по Лондону без всякой цели. Гуляла часа три. И все думала о том, насколько эпичной получилась история, которой я посвятила почти десять лет жизни. Больше всего меня поразили отношения Дейенерис и Джона Сноу. Они получились такими современными. У этих героев столько общего. И Джон сумел разглядеть в моей героине лучшие ее стороны.

— Так во что вылились отношения Сноу и Таргариен?

— Какой коварный вопрос! Нет, я не собираюсь бросаться спойлерами. Извините. Меня многие спрашивают, чем все закончилось. Я отвечаю: смотрите последний сезон. Мне больше нравятся те из моих знакомых, кто задает ваш вопрос и тут же заявляет: «Нет! Не говори мне. Лучше самому все увидеть».

— Неужели таких много?

— Уверяю вас.

— И вы ни разу не проговорились?

— Господи, один раз это случилось. Рассказала своей маме. С тех пор страшно беспокоюсь. Думаю, вы понимаете почему. У нее столько друзей.

— Играть роль Дейенерис было порой непросто?

— Еще бы. Она такая серьезная. Ни единой шутки за все восемь сезонов (смеется). Для меня это было сложнее всего. Честно. Даже говорить на выдуманном языке все свои реплики, которые было просто невозможно запомнить, и то куда легче.

— Вам больше нравятся комедийные роли?

— Все говорят, что я веселый человек. Поэтому мне действительно больше нравятся фильмы и сериалы, в которых есть юмор. Не обязательно комедии, но чтобы были смешные эпизоды. Думаю, без юмора я бы просто не выжила.



* Сегодня Эмилия Кларк — звезда мирового уровня. Фото Getty Images



— Не боитесь, что заключительный сезон «Игры престолов» разочарует поклонников сериала?

— Это неизбежно. Знаете, у таких заметных и длительных проектов всегда много поклонников. И они обязательно делятся на группы. Одним нравится Джон Сноу. Другие обожают Дейенерис. А кто-то ненавидит создателей сериала за то, что те уже в первом сезоне убили Эддарда Старка, которого блистательно сыграл Шон Бин. Поэтому невозможно удовлетворить чаяния всех зрителей. Недовольные и разочарованные будут всегда.

— Ходят упорные слухи, что HBO будет снимать так называемые спин-оффы «Игры престолов» — новые сериалы с полюбившимися героями. С кем бы из персонажей лично вы предложили бы сделать такой проект?

— Не знаю, может быть, с драконами? (Смеется.) Такой сериал я бы непременно посмотрела.

— Признайтесь, взяли себе что-нибудь на память из реквизита?

— О, я слышала немало таких историй! Но я не воровка, извините. Конечно, могла бы упасть в ноги продюсерам и попросить: дайте мне что-нибудь, какой-то сувенир. Но что просить? Яйцо дракона?! Костюмы, в которых я снималась столько лет, для реальной жизни не подходят.

«Я впала в глубокую депрессию. Умоляла врачей и медсестер отключить меня»

— Что вы чувствовали, когда наступил момент сказать «прощай» вашей героине?

— Это были очень волнующие мгновения. Сейчас говорю совершенно серьезно. У каждого актера, который снимался в «Игре престолов», своя история. Мне не исполнилось и 24, когда получила эту роль. Сейчас мне 32 года. Я взрослела вместе с ней. Согласитесь, это большой отрезок времени в жизни любого человека. Прощание с Дейенерис — это прощание с собой, вернее, со своей молодостью. С теми важными моментами, которые произошли со мной. Испытываю сладкую горечь. И в этом есть некое волшебство.



* В сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк сыграла одну из главных героинь — Дейенерис Таргариен

— А еще я дважды родилась заново за это время. В буквальном смысле, — продолжает Эмилия Кларк. — В 2011 году во время съемок первого сезона у меня обнаружили аневризму. Мне сделали операцию на мозге. Ситуация была критическая. Врачи потом сказали, что я везучая. Примерно 35 процентов пациентов с таким диагнозом, как у меня, умирают в течение двух часов. Я выжила. Но был большой риск, что участки головного мозга, в которые не поступала кровь, попросту отомрут. И это могло повлиять на что угодно — на двигательные функции, речь, зрение, память. Я впала в глубокую депрессию. Умоляла врачей и медсестер отключить меня. В слезах объясняла им, что недавно вытянула счастливый билет — получила роль, о которой мечтают миллионы девушек. А теперь рискую всего этого лишиться. Кричала, что мне не нужна жизнь без любимого занятия.

И тут снова повезло. У меня ничего не отказало. Я смогла продолжать карьеру актрисы, сниматься. Но было очень тяжело — рабочий график крайне напряженный. Кроме съемок, нужно было постоянно перемещаться по всему миру, давать интервью, участвовать в презентациях «Игры престолов» и фотосессиях. Порой я не могла закончить интервью без дозы морфия. Только он помогал унять боль. Мы сняли второй и третий сезоны. Я получила роль Холли Гоулайтли в «Завтраке у Тиффани» на Бродвее. Все было просто великолепно…

Врачи велели регулярно проходить обследования. Они превратились уже в рутину. Мне делали сканирование мозга в разных городах. И вот я пришла на эту процедуру в Нью-Йорке после репетиции «Завтрака у Тиффани». Обследование показало, что у меня снова аневризма! Расширение просвета артерии в два раза превышало норму. Врачи сказали, что нужна немедленная операция. Они подчеркнули, что в этот раз все будет легче. Я согласилась. А потом очнулась от наркоза в операционной, корчась от боли, и услышала, что операция прошла неудачно. И меня снова будут оперировать — немедленно! Потому что моя жизнь в опасности. Следующий месяц я провела в больничной палате. Меня охватывали приступы паники. Я утратила всякую надежду на выздоровление. Чувствовала себя собственной тенью. Словно наблюдала за собой со стороны. Иногда казалось, что ко мне обращается на своем выдуманном языке Дейенерис. Она будто звала куда-то. Нет, это не был призыв сдаться. Наоборот! Она хотела, чтобы я боролась. За себя, за нее. Я впервые рассказываю об этом. Хочу выразить благодарность врачам, которые дважды возвратили меня с того света.

— Эти две операции изменили ваше отношение к жизни?

— Спрашиваете. Конечно. Во-первых, я поняла, насколько хрупка человеческая жизнь. И это означает, что нужно ценить каждое мгновение. Во-вторых, не бывает безвыходных ситуаций. Следует бороться. Я боролась за свое будущее. Лежа на больничной койке, все время двигала пальцами, руками и ногами, проверяла собственные двигательные рефлексы. Не знаю, откуда у меня возникло понимание того, что нужно постоянно нагружать мозг какими-то заданиями. Заставляла себя вспоминать реплики из «Игры престолов» и произносила их вслух. Медсестры сначала шарахались. Они думали, что я брежу, заговариваюсь. Наш мозг — удивительный орган. Это я знаю теперь наверняка. Он теперь защищает меня от воспоминаний об этих мрачных днях. Блокирует их, подсовывает только положительные моменты. В-третьих, сегодня живу с осознанием того, что я избранная. Вхожу в ту небольшую группу людей, которые не только остались живы после двух операций на мозге, но и полностью сохранили все свои навыки, знания, таланты.



* Находясь в больничной палате, Эмилия вспоминала реплики из «Игры престолов» и произносила их вслух, тренируя свой мозг

— Дейенерис изменила вас как женщину?

— Безусловно. Бог знает, кем бы я была сейчас. Когда все начиналось, я была неопытной дебютанткой. Не знала ничего о шоу-бизнесе, кино, телевидении, политике, социальных проблемах. Мне повезло вырасти в довольно обеспеченной семье. Папа и мама работали. Они поровну делили обязанности в браке. В детстве я, конечно, этого не понимала. Да, я знала, что у некоторых из моих одноклассников матери не работают. Занимаются домашним хозяйством и находятся в полной зависимости от своих мужей. Дети о таких вещах не думают. Они воспринимают отношения в семье как должное. В семилетнем возрасте вряд ли будешь анализировать, кто приносит бекон из магазина — папа или мама. Главное, чтобы он был в холодильнике. С «Игрой престолов» мне тоже повезло — я с начала съемок получала столько же, сколько и актеры-мужчины. К счастью, наши продюсеры не определяли размер гонораров, исходя из пола артистов. И я была уверена, что так заведено на всех студиях.

— Оказалось, что вы ошибались?

— Увы, мне довелось с этим столкнуться позже. Но я уже была взрослой женщиной. Пришлось отстаивать свои права. Делала это всегда спокойно, но уверенно. Мне выписывают чек на определенную сумму, а я смотрю прямо в глаза и говорю: «Постойте! Тут нет никакой ошибки? Давайте проверим вместе». Чаще всего это срабатывало.

— Вы стали феминисткой?

— Не думаю. Просто я уверена, что женщины в нашем обществе имеют такие же права, как и мужчины. Знаете, какова главная идея «Игры престолов» в моем понимании? Дейенерис всю жизнь борется за свои права. Именно это толкает ее к борьбе за власть. Она знает, что заслуживает того, чего добивается. И это делает ее сильной. Конечно, «Игра престолов» — это фэнтези. Моя героиня живет в придуманной стране. Однако между тем миром и нашим есть много общего. Дейенерис прошла сквозь огонь. И я вместе с ней. В буквальном смысле.

— Теперь вы звезда. Слава не тяготит?

— Даже после третьего сезона «Игры престолов» я могла спокойно ходить по улицам, ездить в метро, как и раньше, покупать мясо в лавке и болтать с мясником. Меня не узнавали без парика Дейенерис. И это было здорово. Теперь узнают. Но я отношусь к этому с юмором. В некоторых ситуациях это даже помогает решать сиюминутные проблемы. Например, можно не бронировать заранее столик в ресторане. Достают порой папарацци. Не без этого. Хочется большей свободы, но у всего есть своя цена.



* Эмилия Кларк призналась, что любит сниматься в фильмах и сериалах, где есть юмор. Кадр из фильма «До встречи с тобой»

— Когда вы поняли, что стали знаменитостью?

— Это потрясающая история! После невероятного успеха «Игры престолов» Шону Пенну пришла в голову идея провести благотворительный аукцион. Одним из лотов было право посмотреть одну из серий на выбор вдвоем с Эмилией Кларк. Сначала я чувствовала себя невольницей, какой-то вещью. Было неприятно. Хотела отказаться. Но меня уговорили.

И вот я сижу в зале и наблюдаю за торгами. В глубине, удобно расположившись в кресле, активно поднимает ставки какой-то мужчина. Вдруг я понимаю, что это Брэд Питт. Господи! Я снова почувствовала себя 12-летней девчонкой, вздыхающей по этому красавцу. Мне казалось, что это сон. Сейчас я проснусь в своей комнате, потому что мама будет кричать: «Ты опаздываешь в школу!» Но это был не сон. В итоге мы собрали более 120 тысяч долларов, которые пошли на помощь бездомным.

— Ходили слухи о том, что вам предлагали главную роль в «Пятидесяти оттенках серого», но вы отказались из-за постельных сцен. А в «Игре престолов» есть эпизоды (и немало), где вы снимались обнаженной. Вам это не понравилось?

— Ну и вопросы у вас сегодня. Для меня сниматься обнаженной — не проблема. При условии, что такие сцены не притянуты за уши ради показа голого тела, а мотивированны, усиливают историю, которую показывают зрителям, помогают лучше раскрыть персонаж. Поэтому я не жалею ни об одном из таких эпизодов в «Игре престолов». И не стала бы их переснимать. А нездоровый интерес к постельным сценам в кино и на телевидении доказывает, как много еще проблем в современном обществе.

— «Игра престолов» — один из самых обсуждаемых в Интернете сериалов. Поклонники выдвигают множество различных теорий о происхождении персонажей, о том, как будут развиваться события, чем закончится история. Вы следите за этой дискуссией?

— К счастью, нет. Никогда не читаю о своих ролях в сети. И не гуглю свое имя. Никогда. Считаю, это может навредить моему психическому здоровью. К тому же о сериале пишут и пишут, можно просто утонуть в потоке информации. Но я не осуждаю за это других. Потому что сама люблю строить предположения относительно сериалов, в которых не снимаюсь. А потом смотрю уже готовые эпизоды, и мне интересно, была я права или ошибалась.



* В фильме «Термина́тор: Генезис» актриса сыграла спасительницу человечества Сару Коннор

— Известно, что Джордж Мартин отказался завершать свой цикл романов «Песнь Льда и Огня», во всяком случае, до завершения сериала. Говорят, он хочет придумать концовку, отличающуюся от телевизионной. Как считаете, он так и поступит?

— Думаю, да. Во всяком случае, на его месте я бы именно так и сделала. Что-то вроде: «Ах вот как вы видите окончание моей истории? А я задумал иначе. Что скажете о Марсе? Это очень интересное место…» Мартин закончит свой цикл романов. Я верю в него.

— Как прошел последний день съемок?

— Очень много эмоций. Знаете, это завершающий штрих. Словно вы собрались идти куда-то, долго выбирали наряд, готовились. И вот наступает момент, когда вы уже одеты, остается только надеть браслет или иное украшение и выключить свет перед тем, как закрыть дверь. Подготовка к последней сцене затянулась на три часа. Режиссер то и дело повторял: «Нам нужно время, еще немного». Мы терпеливо ждали. Нет, тут я, конечно, приврала. Никогда не могу сидеть спокойно. Мой старший брат участвовал в съемках. И он тихонько снимал происходящее на площадке. Я пообещала, что прибью его, если он эти записи кому-то покажет! А потом отсняли все очень быстро. Продюсеры устроили большую вечеринку. Каждому что-то подарили. Все напились. И я в том числе. В тот вечер я поняла, что алкоголь тоже может вызывать депрессию. Ладно, все было душевно и хорошо. Только очень грустно.

— «Игра престолов» повлияла на вашу карьеру?

— Передо мной открылись многие двери, в которые я бы безуспешно и долго стучалась, не будь у меня этой роли. Дейенерис помогла мне стать частью легендарных фильмов. Например, я снялась в картине «Терминатор: Генезис». И моим партнером был Арнольд Шварценеггер. Мой брат прыгал до потолка, когда узнал, что я буду играть Сару Коннор. Но он зауважал меня еще больше, когда мне предложили роль в фильме «Соло. Звездные войны. История». Он вырос на этой саге, знает ее наизусть. И меня заставлял смотреть. Я начала знакомство со «Звездными войнами» с седьмого эпизода, но когда получила приглашение пройти пробы, села смотреть все подряд. Брат был счастлив. Он впервые почувствовал себя авторитетом в моих глазах. И по полочкам раскладывал мне все сюжетные повороты и объяснял отношения между героями.

— Вы хотите сказать, что вам, звезде «Игры престолов», пришлось проходить пробы на общих основаниях?

— А вас это удивляет? Меня — нисколько. Сначала просто пробы без реплик. Потом происходит отсев. Если прошла отбор, присылают небольшой текст. И уже снимают пробы с репликами. Это довольно долгий процесс. А потом сидишь и смотришь на телефон, когда же он наконец зазвонит. И боишься сразу ответить…

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», популярный британский артист Кит Харингтон, исполнитель роли Джона Сноу в культовом телесериале «Игра престолов», удивил новым имиджем — он исполнил стриптиз в корсете и на каблуках, а актрисы, сыгравшие Сансу и Арью Старк сделали совместную фотосессию и рассказали о сексуальных экспериментах.

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Pete Carroll/ The Interview People)



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