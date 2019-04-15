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В Черкассах массовое отравление школьников: первые детали ЧП
В Черкассах 75 школьников отравились неизвестным веществом, 38 из них были госпитализированы. Ранее во львовском детсаду отравились дети: четверо из них были госпитализированы, а еще четверо находятся на амбулаторном лечении.
Как сообщают в Минздраве, состояние детей, находящихся в Черкасской областной детской больнице, разное, но пока угрозы для их жизни нет. Состояние 23 госпитализированных детей медики оценивают как легкое, остальные 15 учеников находятся в состоянии средней тяжести. Известно, что ЧП случилось в школе № 1. 37 детей получили медицинскую помощь амбулаторно.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаевскую областную инфекционную детскую больницу с жалобами на боли в животе доставили воспитанников детского сада «Веселка» села Галициновка Витовского района. У них диагностирована пищевая токсикоинфекция.
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