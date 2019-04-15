Супрун рассказала, как вырваться из информационного пузыря

Общество

Ситуация, которую нам рисуют медиа или мы наблюдаем в социальных сетях зачастую не дает нам полной картины о том, что происходит. Многие факты, идеи и мнения вообще выпадают из нашего поля зрения, ведь чаще всего мы видим и читаем то, что находится только в нашей ленте новостей или привычном нам медиа поле. Так и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун описала стояние человека в информационной пузыре. Ранее она давала советы, как общаться с неадекватными личностями.

Супрун отметила, что каждый информационный пузырь подстроен под взгляды, вкусы, интересы и точки зрения определенного человека.

Она напомнила, что алгоритмы веб-сайтов, поисковых систем и социальных сетей научились показывать пользователям информацию, которая ему нравится и соответствует его поведению. В зависимости от прошлых действий в сети, алгоритм выбирает ту информацию, с которой скорее всего определенный человек будет взаимодействовать.

«Таким образом мы упускаем из виду информацию, которая противоречит нашим предпочтениям. Не получаем информацию, что потенциально может расширить наше мировоззрение, сделать нас более толерантными к другим точкам зрения или даже побудить изменить мнение о чем-то, указать на другую логику событий или процессов», — пишет чиновница, отмечая, что людям, выходя из онлайна, трудно сталкиваться с реальностью.

По словам Супрун, некоторые ученые считают, что пока недостаточно данных, чтобы считать, что «пузыри» основательно влияют на выбор читателей относительно контента. Ведь многие люди получают информацию из других каналов также — телевидения, печатных изданий или радио. Даже если они пользуются онлайн ресурсами, трудно сказать, находятся ли они в пузырьке информации.

Часть ученых склонны поддерживать мнение, что такие пузырьки фильтров достаточно опасны для демократического общества: информационная изоляция делает потребляемый контент однобоким. Поэтому многим становится более трудно принять противоположные точки зрения.

В результате может стать причиной углубления поляризации общества и даже укрепления экстремистских взглядов.

Чтобы вырваться из пузыря фильтров руководитель МОЗ советует:

Подписаться на несколько страниц платформ, медиа или личные профили, которые противоречат вашим взглядам. К этому можно добавить включения телевизионных новостей время от времени. Ученые указывают, что люди, которые осведомлены в противоположных своих взглядах, строят лучшую аргументацию в поддержку своей точки зрения.

Использовать режим анонимного просмотра, удалять историю поиска, чистить кэш и удалять или блокировать файлы cookie. Это нужно делать, чтобы информация о пользователе и его действиях не сохранялась в браузере.

Проверить настройки аккаунтов в социальных сетях. Информация о пользователе может собираться и на ее основе «строиться» результаты поиска в браузерах.

«Будьте открытыми к другим взглядам, анализируйте информацию, сопоставляйте факты и мыслите критично. Это лучшие методы для поиска и фильтрации информации. Общайтесь с людьми оффлайн и не избегайте возможности диалога с носителями других взглядов или предпочтений. Всегда помните, что человек человеку человек. Особенно, таким информационно насыщенный период», — советует чиновница.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Ульяна Супрун поделилась секретами правильного и недорогого питания, а также рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить сердце здоровым.

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