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Масштабный пожар в храме под Харьковом: появились жуткие фото последствий
В воскресенье, 14 апреля, в Николаевском храме в Люботине (Харьковская область) произошел пожар. Об этом сообщили в областном главке полиции, которая занимается расследованием ЧП.
Сообщение о пожаре в храме на улице Свято-Николаевской поступило в местное подразделение ГосЧС в 18:10. Площадь пожара, по предварительным данным, составила 120 кв.м. На месте происшествия, по информации службы, работало шесть подразделений на автоцистернах и одна автолестница.
Спасатели полностью потушили пожар в храме в 23:55. Никто не пострадал.
Огонь уничтожил храм почти полностью, обрушилась крыша и перекрытия. Сейчас на месте разбирают завалы.
Полиция расследует происшествие по статье умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Фото опубликовал ресурс UA: Харків.
Храм в Люботине расположен вблизи железной дороги. Его построили в честь св. Николая Чудотворца и он принадлежит Харьковской епархии Русской православной церкви в Украине.
Напомним, в январе произошел пожар на территории Киево-Печерской лавры в Киеве. Горела часть исторического здания, где расположены реставрационные мастерские. Пожарным удалось оперативно потушить огонь.
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