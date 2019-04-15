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Хабиб назвал условие для реванша с Макгрегором
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и бывший чемпион мира ирландец Конор Макгрегор продолжают словесную перепалку в социальных сетях.
Очередной выпад в адрес бывшего соперника первым позволил себе Макгрегор. «Категорически не согласен с тем, что Хабиба называют лучшим в аспекте борьбы в UFC. До четвертого раунда он не мог пройти мой единственный защитный прием. Мы с командой сильно переоценили его борьбу, и реванш покажет все», — написал Конор на своей странице в Twitter.
Нурмагомедов не замедлил с ответом. «Ты и твоя команда ничего не выигрывали с 2016 года. Сначала тебе нужно что-то выиграть, и тогда мы поговорим о реванше», — оставил Хабиб комментарий в той же социальной сети.
Добавим, что, кроме Конора, боя с россиянином хочет и американец Тони Фергюсон. «11 побед подряд, 14 побед и 1 поражение в UFC, неоспоримый чемпион мира!!! Пора напомнить об этом Хабибу и UFC. Хватит избегать Фергюсона!» — написал боец в Twitter.
Напомним, что скандальный поединок между бойцами, завершившийся грандиозной дракой, состоялся в октябре 2018 года. После этого Хабиб и Конор получили длительные дисквалификации — на девять и шесть месяцев соответственно.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Макгрегор рассказал о серьезной травме перед боем с Хабибом.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..