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Макгрегор рассказал о серьезной травме перед боем с Хабибом
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор рассказал о том, с какими проблемами ему довелось столкнуться перед скандальным поединком против россиянина Хабиба Нурмагомедова.
«Моя работа ног в октагоне с Хабибом не была прежней, потому что я сломал ступню за три недели до боя. Но я все равно лез вперед в тот вечер и выбрасывал удары. Я рад тому, как все прошло в тот вечер. Больше всего — своей защитой и тому, как я читал его удары, не приняв ни малейшего ущерба. Урок выучен. Я много узнал о том, как драться, но еще больше — о том, как готовиться», — написал Конор на своей странице в Twitter, отвечая на вопрос одного из своих болельщиков.
Напомним, что не так давно Макгрегор объявил о том, что завершает карьеру в смешанных единоборствах, но буквально через пару дней передумал. В марте ирландского бойца арестовали в Майами (США) за то, что отобрал смартфон у прохожего, пытавшегося его сфотографировать, и растоптал его. А на родине спортсмена против него ведется уголовное расследование по обвинению в насильственных действиях сексуального характера после того, как в полицию обратилась женщина, которая, по ее словам, «пострадала» от действий Конора в дублинском отеле Beacon.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский боец-тяжеловес дебютирует в UFC.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.