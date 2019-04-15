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Алена Мозговая высказалась о поражении мужа на «Голосі країни»
Популярный певец, сменивший свое имя, Дэвид Аксельрод не смог пройти в суперфинал вокального шоу «Голос країни-9» («1+1»). Певец не видит в этом трагедии. Он заявил, что больше не намерен принимать участие в подобных проектах и сосредоточится на развитии сольной карьеры. В этом Дэвида поддерживает его жена, продюсер Алена Мозговая. О поражении мужа на шоу она высказалась в сети. На странице в Facebook Алена поблагодарила всех за поддержку и отметила, что голос ее мужа — это «лучший голос не только этой страны».
«Спасибо всем за поддержку, за любовь и уважение! „Голос країни“ был первым шагом на нашем пути! И все мы понимаем, что голос Дэвида — не просто голос страны, а лучший голос и не только этой страны! Цём от нас вам! Мы идем дальше!» — написала Алена.
Также она рассказала, что уже на этой неделе Дэвид презентует новую песню, а болеть они будут за Оксану Муху.
«Я хочу, чтобы в „Голосі країни“ выиграла Оксана Муха. Знаете, почему? Потому что это Украина! Это не псевдоукраинский лай, а чистый, прекрасный голос, который завораживает. Это то, что называют генетический код нации! Наши голоса за тебя, Оксана», — заявила Мозговая.
Напомним, в полуфинале Дэвид Аксельрод выступил с легендарной песней знаменитого композитора Николая Мозгового «Минає день, минає ніч».
Алена призналась, что «Голос» они рассматривали исключительно, как площадку для удачного старта карьеры Дэвида и доступа к огромной телевизионной аудитории. А победа для них была бы приятным бонусом.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Дмитрий Монатик не смог сдержать слез в прямом эфире «Голосу країни».
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