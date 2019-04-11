В леопардовом мини с глубоким декольте: Надя Дорофеева рассказала о своих табу (фото)

Шоу-бизнес

Популярная певица Надя Дорофеева, солистка группы «Время и Стекло», которая недавно представила новый клип «Дим», взбудоражила сеть неожиданным образом. Звезда опубликовала в Instagram эффектное фото в облегающем леопардовом платье с глубоким декольте и рассказала о своих табу. Сексапильная Надя, которая не боится демонстрировать смелые образы на сцене и предпочитает свободный стиль в реальной жизни, рассказала, как она менялась и избавлялась от своих табу. Одно из них — татуировки. Как призналась певица, на эксперименты она решалась постепенно.

«Когда-то мне задали вопрос о моем отношении к татуировкам. 8 лет назад я ответила, что не понимаю девушек, которые их делают и зачем портят своё тело, а ещё всего лишь 2 месяца назад я и представить себе не могла, что когда-нибудь в моем гардеробе будет вещь с леопардовым принтом. В школе я не любила читать, а сегодня для меня время чтения — драгоценное. Табу поставленные мной раньше — сегодня упразднены. Мне нравится удивлять саму себя и пробовать что-то новое! По-моему это и есть свобода», — написала Надя Дорофеева.

Ранее Надю Дорофееву, которая облачилась в свободные наряды, заподозрили беременности. Однако, певица устала опровергать эти слухи. Подобные новости раздражают и ее мужа Владимира Дантеса.

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