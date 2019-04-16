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Появились фото крупного ДТП с водовозом на Жулянском мосту
Серьезную аварию в Киеве на Жулянском мосту, которая повлекла за собой существенные затруднения с движением, «организовали» автомобили «Шкода», «БМВ» и автоцистерна «Мерседес».
Как сообщает корреспондент «ФАКТОВ», побывавший на месте ЧП, все авто двигались со стороны Одесской площади в сторону Житомирской трассы. Предварительно известно, что сначала произошло столкновение грузовика и «Шкоды».
Причины пока что не ясны: то ли легковой автомобиль совершал маневр, то ли водитель тяжелого грузовика (в цистерне было порядка 15 тонн воды) не выдержал безопасную дистанцию. После столкновения «Шкода» резко отлетела вперед, ее начало крутить по дороге, в результате чего произошло ДТП с участием «БМВ». В аварии пострадал водитель «Шкоды», его госпитализировали.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на перекрестке проспекта Победы с улицей Туполева произошло дорожное происшествие с участием трех автомобилей — Mitsubishi, Toyota и Nissan.
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