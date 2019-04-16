ВСУ уничтожили опорный пункт боевиков на Донбассе: появилось видео операции

Украина

Украинские военные ответили на систематические провокации пророссийских боевиков в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщил Анатолий Штефан (Штирлиц) и опубликовал видео. Ранее офицер публиковал видео, на котором украинские военные ответили на применение оккупантами боевых дронов.

По информации Штирлица, точный удар нанесла боевая группа К-2 54-й омбр по скоплению противника. Военные корректировали огонь с помощью беспилотного летательного аппарата.

В результате операции украинским военным удалось разрушить опорный пункт оккупантов, ликвидировать троих и ранить пятерых боевиков.

«Гражданские жители не пострадали, так как в районе этих позиций есть только представители российско-оккупационных войск», — уточнил Штирлиц.

По информации штаба ООС, 15 апреля вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня. При этом четыре раза применили запрещенное минскими договоренностями вооружение — минометы калибров 120 и 82 мм. Кроме этого, враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщали «ФАКТЫ», подразделениям Объединенных сил на Донбассе удалось продвинуться вперед и занять новые позиции в окрестностях оккупированного Донецка. Перед этим они ликвидировали в этом районе стратегический форпост российско-оккупационных войск «Крокодил».

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