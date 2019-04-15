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"Поприветствовали оккупантов": в сети появилось видео ликвидации боевиков на Донбассе
В сети появилось видео из зоны боевых действий на Донбассе, на котором украинские военные ответили на применение оккупантами боевых дронов. Ролик опубликовал в Facebookофицер Анатолий Штефан (Штирлиц).
На новом ролике видно, как с беспилотника, который координируют украинские бойцы, вылетают снаряды на позиции боевиков. В результате операции двое оккупантов были ликвидированы, один ранен.
«Даже птицы возвращающихся из теплых краев на стороне добра и воинов ОС. В результате адекватного ответа на применение противником боевых дронов, подразделением „птиц“, которое возвращалось из теплых краев было принято решение о приветствия плюшкой оккупантов. Результатом приветствия двое оккупантов присоединились к # 200_бригаде, еще один зализывает ранения», — написал Штирлиц.
«ФАКТЫ» сообщали о том, что подразделения Объединенных сил продвинулись вперед и заняли новые позиции в окрестностях оккупированного Донецка. А также о том, что ВСУ ликвидировали форпост российско-оккупационных войск «Крокодил» на окраине Петровского района Донецка, с которого боевики контролировали стратегическую дорогу Красногоровка-Марьинка.
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