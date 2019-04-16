Украина

Опубликовали свежие результаты соцопроса о голосовании за Зеленского и Порошенко во втором туре

Более 48 процентов украинцев готовы проголосовать за шоумена Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов, а за действующего главу государства Петра Порошенко — 17 процентов избирателей. Ранее сообщалось, что в штабе Петра Порошенко предложили провести дебаты на НСК «Олимпийском» 19 апреля до 18:00, но в штабе Владимира Зеленского настаивают на встрече после 19:00.

Об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на данные социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии. Так, за Владимира Зеленского готовы голосовать 48,4% украинцев, 17% - за Петра Порошенко, а 17,9% респондентов еще не определились со своим выбором.

Есть среди участников опроса и те, кто намерен испортить бюллетень для голосования (1,6%), кто отказался отвечать на вопрос (8,8%), а также отказывающиеся принимать участие в голосовании (6,3%).

Что же касается тех украинцев, кто точно определился с выбором, 72,2% проголосуют за Зеленского и 25,4% - за Порошенко. Большинство участников опроса — 57,2% - уверены в победе Владимира Зеленского, а 14,1% отдают пальму первенства Петру Порошенко.

Социологические исследования показали, что в западных регионах Украины за Владимира Зеленского намерены проголосовать 52,3% определившихся, за Петра Порошенко — 45,7%, в центре Украины — 71,8% за Зеленского и 25,5% за Порошенко, на юге — 81,8% за Зеленского и 13,3% за Порошенко, на востоке — 87,3% за Зеленского и 12% за Порошенко. На Донбассе 91,4% намерены проголосовать за Зеленского, 4,9% - за Порошенко.

В опросе приняли участие 2004 респондентов в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинской властью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при эффекте дизайна 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Центральная избирательная комиссия утвердила порядок предоставления эфирного времени кандидатам в президенты Украины Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко на «Общественном».



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