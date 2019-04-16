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Пленный моряк Эйдер написал стихотворение в российской тюрьме
Украинский военнопленный моряк Андрей Эйдер в СИЗО «Лефортово» начал учить немецкий язык и заинтересовался поэзией. Ранее в России продлили следствие по делу захваченных украинских моряков до конца августа 2019 года.
Как сообщает московский адвокат Александра Маркова, в среду, 17 апреля, в Лефортовском районном суде г. Москвы состоятся судебные заседания по продлению меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 24 украинских моряков. Она также опубликовала в социальных сетях текст послания от Андрея Эйдера.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 11 апреля матрос малого бронированного корабля «Бердянск» Василий Сорока отметил в российских застенках свой день рождения.
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