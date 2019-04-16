Большинство крымских призывников вывезут служить в Россию: обнародована печальная статистика

Украина

В Крыму после «весеннего призыва» оккупанты отправят около трех тысяч крымчан служить в Россию, а на аннексированном полуострове оставят порядка 400 человек. Ранее сообщалось, что в 2018 году в Крыму было вынесено 34 приговора в отношении крымчан, которые не хотели служить в российской армии.

Об этом сообщают в «Крымской правозащитной группе», ссылаясь на представителя российского военкомата в Крыму Романа Быкова. Также сообщается, что с 2015 года на срочную воинскую службу в российскую армию из Крыма были призваны 13,5 тысяч человек. На пресс-конференции в оккупированном Севастополе представили инфографику о результатах призыва крымчан в ВС РФ (без учета севастопольских призывников) с 2015 по 2018 год.

По информации экспертов «Крымской правозащитной группы», в Крыму оккупанты возбудили не менее 53 уголовных дел за уклонение от службы в рядах российской армии, по 51 случаю уже был вынесен обвинительный приговор. «Основная часть уже вынесенных крымчанам приговоров — штрафы от 5000 до 80 000 рублей. При этом уплата штрафа не освобождает человека от обязанности служить в вооруженных силах. Как минимум один приговор — это условное лишение свободы на срок 8 месяцев», — говорится в сообщении. При этом правозащитники добавляют, что крымчан принуждают служить и что с каждым последующим призывом увеличивается количество приговоров «уклонистам».

«Проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды армии оккупирующей державы, а также непрекращающаяся на территории Крыма пропаганда службы в ВС РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции), а перемещение призванных граждан Украины с оккупированной территории на территорию РФ нарушает ст. 49 этой Конвенции», — утверждают правозащитники.

Крымчан, которые получили повестки, просят сообщать об этом по почте [email protected] и отправлять материалы, подтверждающие военный призыв в Крыму. Эти документы передаются в Международный уголовный суд.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин сообщал, что избежать призыва в оккупационную российскую армию для крымчан можно, став на воинский учет на подконтрольной территории Украины.

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